Минск считает, что Москва должна поддерживать российские предприятия, собирающие белорусскую технику

Минск считает несправедливым отсутствие поддержки российским предприятиям, собирающим белорусскую технику.

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Как заявил Владимир Семашко в интервью информагентству ТАСС , на которое ссылается БелаПАН , «российское правительство оказывает промышленному сектору, российским заводам существенную поддержку, что в сегодняшних условиях, видимо, правильно. Но рядом с ними в России работают предприятия, осуществляющие сборку белорусской техники, на которые эта поддержка не распространяется. А ведь на них поставляются машинокомплекты из Беларуси, более чем на 50% состоящие из российского сырья и материалов. Мы считаем такой подход несправедливым и постоянно поднимаем данный вопрос на переговорах».

Он подчеркнул, что условия признания достигнутого уровня локализации производства техники для предоставления государственной поддержки прописаны в решении Высшего евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года.

«Российская же сторона пока не готова признать достаточным достигнутый уровень локализации для предоставления аналогичных мер поддержки, тем самым отказывая совместным сборочным производствам в возможности на равных конкурировать с техникой, к примеру, того же «Ростсельмаша», — пожаловался посол.

В то же время, по его словам, в правительстве России подходы к этому вопросу постепенно меняются.

«В мае было проведено два совещания, по итогам которых принято принципиальное решение о введении начиная с 2020 года механизма государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при приобретении ими российской сельскохозяйственной техники путем субсидирования части затрат российских лизинговых компаний, связанных с передачей ими техники в лизинг на льготных условиях либо посредством льготного кредитования на указанные цели», — сообщил Семашко и далее пояснил:

«То есть взамен действующего механизма предоставления субсидий производителям сельхозтехники, предусмотренного постановлением правительства России от 27 декабря 2012 года № 1432, который мы критикуем, планируется кардинальный переход от предоставления субсидий производителям сельхозтехники к государственной поддержке сельхозпроизводителей, которые покупают эту самую технику».

Поставлена задача внести в ближайшее время и соответствующие изменения в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», сказал посол.

Планируется ввести балльную оценку соответствия предоставляемой в лизинг при поддержке государства техники критериям выполнения при ее производстве на территории России конкретных технологических операций.

«Белорусские специалисты готовы совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России согласовать изменения с тем, чтобы техника наших совместных сборочных предприятий подпадала под критерии этого постановления», — сообщил Семашко.

Российскую систему обеспечения производства и сбыта техники он назвал сложной и непрозрачной, поскольку количество нормативно-правовых актов, регулирующих этот рынок, составляет около 60.

«В Беларуси действует один главный документ — указ президента от 2 апреля 2015 года № 146, которым установлены равные условия приобретения белорусскими субъектами хозяйствования с государственной поддержкой по договорам финансовой аренды (лизинга) современной техники, произведенной на территории всех государств ЕАЭС. И наши хозяйства спокойно покупают российскую технику», — заявил Семашко.