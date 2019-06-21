Житель Гродно показал двум загорающим девочкам половой орган

Случай произошел на берегу Немана, куда две подруги пришли загорать.

По сообщению областного УВД, гродненчанин подошел к ним, чтобы познакомиться. Не увидев взаимности в желании общаться, он решил привлечь внимание, обнажившись. Несовершеннолетние не растерялись и позвонили знакомым парням. Те приехали быстро, утихомирили злоумышленника и вызвали милицию.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Он находится в изоляторе временного содержания.