Житель Гродно показал двум загорающим девочкам половой орган

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Случай произошел на берегу Немана, куда две подруги пришли загорать.

По сообщению областного УВД, гродненчанин подошел к ним, чтобы познакомиться. Не увидев взаимности в желании общаться, он решил привлечь внимание, обнажившись. Несовершеннолетние не растерялись и позвонили знакомым парням. Те приехали быстро, утихомирили злоумышленника и вызвали милицию.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Он находится в изоляторе временного содержания.
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Тэги: половой член Неман загар Город: Гродно

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