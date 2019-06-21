Участницу голодовки «Матерей 328» доставили в милицию

Светлану Витковскую остановили по дороге домой и отвезли в отделение милиции для установления личности.

«Сегодня утром к нам приехали психологи из Красного Креста, — сказала участница акции Алла Берналь. — Одна из мам, Света Витковская, которая голодала с нами три дня, должна была ехать домой в Брест. Попросили водителя Красного Креста подвезти ее с дачи до Дружного (ближайший поселок. — ред.). По дороге их остановили и отвезли в отделение милиции для установления личности».

По словам Берналь, Витковская находится в милиции уже несколько часов. «Ее не выпускают и, вроде как, хотят оформлять на 72 часа. Полагаю, что она просто не говорит свои данные. Возможно, она в стрессе и не понимает, как себя вести. Туда сейчас поехали психологи Красного Креста», — сказала собеседница.

Женщина добавила, что с утра возле дачи, где находятся участницы голодовки, дежурит машина. «Раньше эту машину мы не видели, — заметила Берналь. — С утра стояли в одном месте, потом отъехали дальше. Сейчас стали так, чтоб им был виден выезд с дачи».

Где сейчас находится Витковская, неизвестно — ее телефон отключен. Получить комментарий милиции также не удалось.

Голодовка началась 11 июня. Участницы акции — родные осужденных по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) — требуют встречи с Александром Лукашенко, корректировки антинаркотической статьи и пересмотра уголовных дел.