Медведев заявил о сближении позиций по актуализации Союзного договора

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Россия и Беларусь сблизили свои позиции, работая над актуализацией Договора о создании Союзного государства. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на российско-белорусских переговорах в расширенном составе.

Фото: government.ru

«Коллеги усиленно работали после 24 мая — нашей встречи в Москве по вопросам углубления интеграции в Союзном государстве, — приводит слова Медведева сайт правительства России. — В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это, действительно, так».

Премьер-министр России отметил, что была проделана работа по сближению точек зрений сторон на интеграционные процессы. «Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции, высоко подняли планку. После этого уже мои товарищи по правительству эту планку еще выше задрали», — отметил он. Российский премьер подчеркнул, что в ходе переговоров в Минске необходимо «пройтись по всем вопросам, которые остаются».


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«По каким-то, по которым это возможно, прямо сейчас определиться, какие-то отложить на другие консультации», — отметил российский премьер.

Он также поздравил своего коллегу Сергея Румаса с предстоящим открытием II Европейских игр. «Вы организовали абсолютно правильную погоду. Надеюсь, что не только церемония открытия, но и все последующие соревнования принесут неподдельную радость как самим спортсменам, так и огромному количеству болельщиков», — сказал Медведев.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Лукашенко и Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Медведев Сергей Румас

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