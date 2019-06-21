Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией

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Об этом говорится в указе об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан.

«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — указано в документе.


На протестах в Грузии задержали более 300 человек

МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию из-за «осложнения внутриполитической ситуации» и массовых беспорядков.

Напомним, что вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция задержала 305 человек.
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Тэги: Россия-Грузия митинг оппозиции в тбилиси Город: Тбилиси

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