Последствия непогоды: вырванные деревья, затопленные улицы, покореженные авто

/ Общество
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Пользователи интернета выкладывают в сеть последствия ненастья, обрушившегося на многие районы Беларуси в пятницу, 21 июня.

 

Лельчицы

 

 

Лида

 

 

Пинск

 

Старые Дороги

 

Напомним, в субботу погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы (в некоторых регионах – сильные дожди, возможен град).
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Тэги: непогода

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