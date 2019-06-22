Последствия непогоды: вырванные деревья, затопленные улицы, покореженные авто

Пользователи интернета выкладывают в сеть последствия ненастья, обрушившегося на многие районы Беларуси в пятницу, 21 июня.

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Старые Дороги

Напомним, в субботу погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы (в некоторых регионах – сильные дожди, возможен град).