Последствия непогоды: вырванные деревья, затопленные улицы, покореженные авто
Пользователи интернета выкладывают в сеть последствия ненастья, обрушившегося на многие районы Беларуси в пятницу, 21 июня.
Лельчицы
Лида
Пинск
Старые Дороги
Напомним, в субботу погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы (в некоторых регионах – сильные дожди, возможен град).