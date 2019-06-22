Третьи Европейские игры пройдут в 2023 году в Кракове

Третьи Европейские игры пройдут в 2023 году в Польше — в Малопольском воеводстве и его столице Кракове. Такое решение приняла 22 июня в Минске внеочередная Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов.

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В голосовании приняли участие представители олимпийских комитетов 50 стран континента, отмечается в пресс-релизе ЕОК.

«Мы убеждены, что это мероприятие будет содействовать развитию европейского спорта, а также продвижению нашей страны, Польши, Кракова и Малопольского региона», — заявил президент НОК Польши Анджей Красницки.

По словам президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича, программа соревнований будет вырабатываться с учетом того, что в 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Упор будет делаться на соревнования, которые станут отборочными к Олимпиаде либо будут иметь статус чемпионатов Европы.

Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), вторые проходят в Минске с 21 по 30 июня, отмечает БелаПАН.