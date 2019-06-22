У жительницы Витебска подруга дочери постепенно вытащила из копилки почти 7 тысяч рублей

Уголовное дело по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса (кража) возбуждено в отношении 20-летней жительницы Витебска. Она похитила почти семь тысяч рублей.

Деньги принадлежали матери ее подруги. Женщина хранила семейные сбережения в копилке, которая находилась в комнате дочери. Ее подруга часто приходила в гости и однажды увидела, где лежат накопления. В какой-то момент она решила взять немного денег себе, потом еще и еще.