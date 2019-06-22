У жительницы Витебска подруга дочери постепенно вытащила из копилки почти 7 тысяч рублей

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Уголовное дело по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса (кража) возбуждено в отношении 20-летней жительницы Витебска. Она похитила почти семь тысяч рублей.

Деньги принадлежали матери ее подруги. Женщина хранила семейные сбережения в копилке, которая находилась в комнате дочери. Ее подруга часто приходила в гости и однажды увидела, где лежат накопления. В какой-то момент она решила взять немного денег себе, потом еще и еще.

К тому моменту, когда обнаружилась нехватка средства, 20-летняя нигде не работающая девушка уже успела вынести из дома 6885 рублей. Часть похищенного изъята, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: кража подруга Город: Витебск

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