В Киеве задержали девятерых противников гей-парада
Задержанным на Марше равенства грозит от трех до семи лет заключения.
По сообщению пресс-службы Нацполиции, у задержанных в возрасте от 18 до 48 лет изъяли орудие для подготовки провокаций.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Другие противники Марша равенства пытались пронести на акцию фекалии в презервативах, чтобы закидать нечистотами участников акции. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает
Сегодня, 23 июня, в Киеве проводят акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.