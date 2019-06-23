В Киеве задержали девятерых противников гей-парада

По сообщению пресс-службы Нацполиции, у задержанных в возрасте от 18 до 48 лет изъяли орудие для подготовки провокаций.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Другие противники Марша равенства пытались пронести на акцию фекалии в презервативах, чтобы закидать нечистотами участников акции. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает hromadske.ua . Чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали четыре биотуалета.

Сегодня, 23 июня, в Киеве проводят акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.