В Киеве задержали девятерых противников гей-парада

Задержанным на Марше равенства грозит от трех до семи лет заключения.

/ Мир
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По сообщению пресс-службы Нацполиции, у задержанных в возрасте от 18 до 48 лет изъяли орудие для подготовки провокаций.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.


В киевском Марше равенства примут участие ЛГБТ-военные

Другие противники Марша равенства пытались пронести на акцию фекалии в презервативах, чтобы закидать нечистотами участников акции. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает hromadske.ua. Чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали четыре биотуалета.

Сегодня, 23 июня, в Киеве проводят акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.

 
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Тэги: ЛГБТ гей-парад TNS-Украина Марш равенства Город: Киев

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