Власти Горок хотят открыть памятный знак императору-оккупанту

В среду 26 июня в райцентре откроют памятный знак о пребывании Петра I в городе.

Петр I действительно был в Горках летом 1708 года, но гордиться этим повода нет, сообщает местный ресурс horki.info .

Во время Северной войны российские войска разрушили и сожгли Могилев по приказу Петра Первого, хотя военной необходимости в этом не было.

Когда он узнал, что жители Витебска сочувствовали королю Речи Посполитой, частью которой были наши земли, то за это приказал своим войскам сжечь город, что и было исполнено в сентябре 1708 года.

В мае 1710 года Петр I с Александром Меньшиковым организовали убийство монахов Софийского собора в Полоцке. Перед отходом из города армия Петра взорвала эту знаменитую белорусскую святыню.

С другой стороны, в Горках нет памятного знака рода Сапегов, которые владели городом долгие годы. Эти белорусские магнаты дали местечку малое магдебургское право, благодаря этому населенный пункт рос и развивался.