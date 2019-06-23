На драфте в НХЛ выбрали двоих белорусских хоккеистов

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Защитника Владислава Колячонка отобрали под 52 номером («Флорида») и форварда Алексея Протаса — под 91 номером («Вашингтон»).

Впервые в истории в топ-91 попали сразу два белорусских игрока и второй раз хоккеисты из Беларуси выбраны в трех раундах. До этого подобное происходило на драфте-2003 с Андреем Костицыным (10-й номер) и Константином Захаровым (101-й номер), сообщает «Минск-Новости».

Помимо белорусов клубы НХЛ задрафтовали по два игрока из Германии и Дании, по одному представителю Словакии, Латвии и Швейцарии, 69 канадских хоккеистов, 57 представителей США, 28 россиян, 26 шведов, 22 финских хоккеиста и 7 чехов.
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Тэги: драфт НХЛ НХЛ белорусский хоккей Персона: Владислав Колячонок Алексей Протас

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