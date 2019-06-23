Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия дефектов

Истцы обвиняют компанию в «беспрецедентном сокрытии недостатков в конструкции» лайнера Boeing 737 MAX, который стал одной из самых продаваемых моделей компании.

Пилоты требуют от Boeing миллионные компенсации, передает ABC News . Конкретную сумму, указанную в иске, телеканал не называет. Это заявление, по его данным, стало первым подобным иском, поданным пилотами, квалифицированными для управления лайнерами серии 737 MAX.

После того как полеты этой модели были приостановлены, из-за решений Boeing, утверждают истцы, они пострадали от финансовых потерь и психических расстройств.

Инициатором иска стал некий человек, известный как Pilot X. По информации ABC News, «боясь мести со стороны Boeing и дискриминации со стороны его клиентов», он пожелал остаться анонимным. Заявление в суд он подал в пятницу, 21 июня. В иске, согласно документу, обозначены его требования, а также требования еще более 400 его коллег, работающих с ним в одной авиакомпании.

Иск пилотов будет рассмотрен в чикагском суде. Слушания по нему назначены на 21 октября.