На встрече с брестским градоначальником заверили, что аккумуляторный завод не работает

В брестском областном Дворце культуры профсоюзов прошла встреча руководителей местных органов власти с населением, посвященная экологической ситуации в регионе.

В ней приняло участие около 50 человек, в том числе несколько активистов общественной кампании против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Они покинули встречу, не дожидаясь ее окончания.

Открывая мероприятие, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сообщил, что оно обусловлено текущим экологическим моментом, «достаточно сильно подогретым СМИ». При этом Рогачук заявил, что на вопросы, которые поднимают активисты, «должны отвечать только подготовленные специалисты своего направления, которые имеют для этого и знания, и основания, и ресурсы», а он на этой встрече будет модератором.

После этого руководитель города предоставил слово председателю Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александру Горошко.

«Я понимаю, у нас сегодня цель одна: обсудить строительство аккумуляторного завода вблизи Бреста, — сказал Горошко. — Хочу сказать сразу: на сегодняшний день работа завода приостановлена, и завод не работает. Лично в четверг с представителями комитета и завода прошел все цеха. Конечно, люди приезжают, выполняют свои функции. В связи с чем? Завод остановили резко. На линиях оставалась какая-то недоделанная продукция, ее надо убрать, кое-что и утилизировать».

Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды также приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

По поводу размещенной в интернете информации, что завод сбрасывает вещества в городскую и ливневую канализацию, Горошко заявил, что подавались соответствующие заявки.

«Буквально неделю назад нам пришли результаты, что на сбросе превышений нет, — сказал чиновник. — Что касается зафиксированных превышений, по которым сегодня идет административный процесс, — по восьми показателям. Предъявлена претензия предприятию. В понедельник мы ждем возражения руководства аккумуляторного завода, которое пытается это оспорить. Но тут не получится оспорить. Пробы были отобраны 14 апреля и повторные — в течение 30 дней. Пока административный процесс ведется, я не вправе оглашать количество вещества, выброшенного в атмосферу».

Также Горошко прокомментировал заявления противников завода об увеличении уровня свинца в почве: «На данный момент такого нет. Это подтверждено протоколами испытаний».