Умер актер Андрей Харитонов

Умер звезда советского театра и кино Андрей Харитонов.

Кадр из кинофильма «Овод»

Как сообщается, в его фильмографии значатся более трех десятков работ, самой знаковой из которых является «Овод», после которой Харитонов проснулся знаменитостью.

Кроме этого фильма он сыграл в таких картинах и сериалах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна "Черных дроздов"», «Вольный ветер», «Ярослав Мудрый», «Конец операции "Резидент"», «Жизнь Клима Самгина», «Марш Турецкого», «Инструктор», «На углу, у Патриарших»…

В последние годы, как сообщается, актер страдал от онкологического заболевания.