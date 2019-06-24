В Минске перекрыли центр из-за Евроигр

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Десятки тысяч минчан и гостей столицы стали невольными пострадавшими от проведения в белорусской столице II Европейских игр.

Так, в частности, сегодня и завтра (24-25 июня) будет перекрыт центр города. На этот раз «кирпич» вывесят из-за велосипедного спорта.

Как стало известно Naviny.by, 24 июня состоится тренировочный заезд, а 25 июня пройдет сама индивидуальная велогонка. В связи с этим движение всего транспорта будет закрыто:

  • 24.06. – с 09:00 до 13:30;
  • 25.06. – с 07:00 до 17:00.

Стало известно еще об одном крупном демарше на Евроиграх в Минске

Маршрут пройдет по улицам Интернациональная – Я.Купалы – Куйбышева – Пашкевича – Богдановича – Сторожевской (разворот перед перекрестком Сторожевская/Коммунистическая) – Сторожевская – Богдановича – Немига – Романовская Слобода – Кальварийская – Тимирязева (разворот на перекрестке Тимирязева/Л.Украинки) – Тимирязева – Кальварийская –Романовская Слобода – Немига – Богдановича – Я.Купалы (поворот на второй круг на Куйбышева) – Интернациональная.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 Город: Минск

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