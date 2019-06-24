Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич остается в больнице, сегодня должен собраться консилиум
Посол Республики Сербия в Беларуси Велько Ковачевич чувствует себя хорошо, но по-прежнему находится в минской больнице скорой медицинской помощи, сообщили БелаПАН в сербском диппредставительстве.
По словам собеседника, 22 июня Ковачевичу стало плохо, его увезли на машине скорой помощи. «У господина посла упало давление, он потерял сознание, повредил ребра. Черепно-мозговой травмы у него нет», — сказал он. При этом затруднился уточнить, где именно Ковачевич почувствовал себя нехорошо и откуда его забрала скорая помощь.
Сейчас посол Сербии проходит обследование. «На сегодня (24 июня. — БелаПАН.) назначен консилиум, должны поставить диагноз и определить курс лечения», — отметили в дипмиссии.
О том, что сербский дипломат попал в больницу, написал 23 июня телеграм-канал Nexta. Первоначально сообщалось, что Ковачевича госпитализировали из спорткомплекса «Чижовка-Арена» во время проводов в аэропорт президента Сербии Александра Вучича. Позже появилась информация, что вызов в «скорую» поступил из Деревни спортсменов.
21 июня произошел инцидент — президент Вучич, прилетевший в Минск на открытие II Европейских игр, на церемонии не появился.
Свой демарш он объяснил участием в церемонии команды Косова, которое Белград по-прежнему считает частью Сербии.
Независимость этого автономного края в мире признана частично, в том числе Европейскими олимпийскими комитетами, под эгидой которых проходят игры. Минск наряду с Москвой независимость Косова не признают.
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«Мне было очень трудно сообщить хозяину, президенту Беларуси Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал. С одной стороны он посадил рядом с собой [премьер-министра России Дмитрия] Медведева, а с другой хотел посадить меня. Это большая честь. Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться», — сказал Вучич.
По его словам, Лукашенко был честным и корректным, это выразилось в том, что в тех местах, которые не посещала инспекция Международного олимпийского комитета, флага Косова не было, а президента этого не признанного Сербией государства Хашима Тачи не посадили в ложу для VIP-гостей, сказал Вучич.
«Они позаботились о нас, и мне жаль, что я разочаровал белорусского хозяина, но у меня не было другого выбора», — сказал сербский лидер.