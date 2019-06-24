В Витебске в водоеме Сокольники спасли пьяного мужчину
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Очередная трагедия на воде едва не произошла в Витебске – в водоеме Сокольники тонул нетрезвый мужчина.
Как сообщили спасатели, инцидент произошел накануне утром на улице 2-й Шевардиновской. Как стало известно, житель Витебска отплыл от берега на расстояние 15 метров и начал тонуть.
Когда по вызову к месту происшествия прибыли работники МЧС, тонущий был уже на берегу. Его спас старший матрос ОСВОД.
Потерпевшему была казана необходимая доврачебная помощь, после чего он был передан бригад «скорой». В настоящее время мужчина находится областной клинической больнице.
Как ранее сообщал ОСВОД, по данным на середину июня, в Беларуси с начала года утонули почти 140 человек (15 из них – дети).