В Витебске в водоеме Сокольники спасли пьяного мужчину

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Очередная трагедия на воде едва не произошла в Витебске – в водоеме Сокольники тонул нетрезвый мужчина.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили спасатели, инцидент произошел накануне утром на улице 2-й Шевардиновской. Как стало известно, житель Витебска отплыл от берега на расстояние 15 метров и начал тонуть.


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Когда по вызову к месту происшествия прибыли работники МЧС, тонущий был уже на берегу. Его спас старший матрос ОСВОД.

Потерпевшему была казана необходимая доврачебная помощь, после чего он был передан бригад «скорой». В настоящее время мужчина находится областной клинической больнице.

Как ранее сообщал ОСВОД, по данным на середину июня, в Беларуси с начала года утонули почти 140 человек (15 из них – дети). 
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Тэги: ОСВОД Город: Витебск

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