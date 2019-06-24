Посол Германии записал видео на белорусском языке в честь окончания дипмиссии

Петер Деттмар, который заканчивает свою дипмиссию в Беларуси, вместе с супругой Илькой Деттмар записал прощальное видео на белорусском языке. В нем пара благодарит белорусов за годы работы в Минске.

«Паважаныя сябры, для нас падышоў час вяртацца дадому. Мы дзякуем вам за цудоўныя гады разам з вамі ў Беларусі. Ну, усё, мы пайшлі», — говорят супруги Деттмар на своем видео.

Деттмар работал послом в нашей стране с 2015 года. С 2009 по 2013 был заместителем посла.