За махинации при сдаче донорской крови осудили 13 минчан

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В суде Центрального района Минска озвучили приговор 13 гражданам, которые по фиктивным справкам о зарплате получали компенсации за сдачу крови.

Два обвиняемых с наибольшими суммами приговорены к 4,5 и 4 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, сообщает пресс-служба Верховного суда. Но к ним применили отсрочку исполнения: мужчины останутся на свободе, если не нарушат закон снова и будут соблюдать правила. При этом они должны в свободное время отработать 120 часов общественных работ.

Еще трое осуждены на 3 года лишения свободы, тоже с отсрочкой, и обязаны отработать 100 часов общественных работ.

Остальные восемь человек приговорены к ограничению свободы без направления в исправительные учреждения на разные сроки: от полутора до 2,5 лет.


Тринадцать человек будут судить по «делу доноров»

Летом 2018 года Следственный комитет сообщил, что 13 человек сдавали кровь и получали компенсацию за пропуск работы по подложным справкам о зарплате. Документы были выписаны якобы из четырех мест, где они работали, но цифры были вымышленные. События датируются 2014−2018 годами, общая сумма составила 56 тысяч рублей. Напомним, с прошлого года обсуждается идея сделать сдачу крови полностью бесплатной.
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Тэги: донорство крови Город: Минск

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