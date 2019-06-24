В Эфиопии застрелили главного подозреваемого в попытке переворота

Асамине Циге считают главным подозреваемым по делу о попытке переворота в Амхаре, в результате которой погибли глава региона, главный советник и генеральный прокурор.

Начальник службы безопасности эфиопского региона Амхара, подозреваемый в причастности к попытке переворота и убийству главы генштаба армии, убит, передает национальное телевидение Эфиопии.

Администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда назвала Циге главным подозреваемым по делу о попытке переворота в Амхаре, в результате которой погибли глава региона, главный советник и генеральный прокурор.

Накануне премьер-министр Ахмед сообщил, что в ночь на 23 июня в стране была подавлена попытка переворота. По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.