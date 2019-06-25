Лукашенко пожелал президенту Хорватии хорошего здоровья

По мнению Александра Лукашенко, конструктивные отношения между Беларусью и Хорватией помогут процветанию двух народов.

Как говорится в поздравлении президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович по случаю Дня государственности, отношения между странами имеют потенциал развития в «различных отраслях взаимной заинтересованности ради процветания наших народов».

Он пожелал коллеге хорошего здоровья и плодотворной работы на посту президента, а жителям этого балканского государства «мира и благополучия».