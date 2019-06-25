МВД: задержан криминальный авторитет Кандыба

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Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД сообщило о задержании «по подозрению в тяжких преступлениях лидера уголовно-преступной среды».

Фото МВД

Сообщается, что задержанный, известный в криминальных кругах под именем Кандыба, ранее был «смотрящим» за Беларусью и входил в близкий круг вора в законе Александра Кушнерова (Саша Кушнер).

За плечами задержанного не одна «ходка». Последний раз он освободился в феврале.

По данным милиции, в марте Кандыба во время конфликта ударил оршанца кулаком в лицо. После чего, размахивая топором и ножом, угрожал убить пострадавшего. Кроме этого, его подозревают в изнасиловании.

Ранее Naviny.by писали, что в конце минувшего ноября в Минском районе бойцами СОБР и сотрудниками ГУБОПиК был задержан вор в законе Рашад Мамед оглы Исмаилов, более известный в криминальных кругах под именем Рашад Гянджинский.
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Тэги: криминалитет Город: Орша

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