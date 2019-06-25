ДТП с участием маршрутки и фуры: в больницах остаются 15 пострадавших

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По данным на 25 июня, на лечении в больницах находятся 15 пострадавших в ДТП с участием маршрутного такси и грузовика в Каменецком районе, в том числе 12 — в Брестской областной больнице, три — в районной больнице. Об этом сообщил БелаПАН первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Состояние пациентов с положительной динамикой. Помощь им оказывается в полном объеме. Все необходимое для оказания медицинской помощи имеется, — отметил Корнелюк. — На сегодняшний день пятеро пострадавших уже выписаны из больницы».

Как сообщил БелаПАН заместитель главного врача по медицинской части Каменецкой центральной районной больницы Александр Юрчук, эти пятеро пострадавших выписаны из их больницы для амбулаторного лечения.


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Авария произошла 21 июня примерно в 08:50. Грузовой автомобиль «ДАФ» с полуприцепом двигался по автодороге Р-85 Слоним — Высокое — граница Польши по направлению к агрогородку Видомля Каменецкого района. На перекрестке с автодорогой Р-83 Брест — Каменец — национальный парк «Беловежская пуща» 42-летний водитель не справился с управлением, выехал на перекресток, где допустил столкновение с маршрутным такси под управлением 37-летнего жителя Бреста.

В результате ДТП телесные повреждения получили 20 пассажиров маршрутного такси и его водитель. Одна из 20 пассажиров от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

По факту ДТП Каменецким районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК.
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Тэги: ДТП маршрутка Персона: Андрей Корнелюк Город: Каменец

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