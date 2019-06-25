В Армении третий раз арестовали бывшего президента Роберта Кочаряна

/ Мир
Просмотров: 124

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения бывшему президенту страны Роберту Кочаряну и арестовал его.

До этого суд в Ереване освободил его из-под ареста 18 мая — таким образом Кочарян провел на свободе около полутора месяцев, сообщает Би-би-си.

Он обвиняется в причастности к свержению конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Речь идет, в частности, о разгоне уличных протестов в Армении, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек.

Во вторник суд удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение Кочаряну меры пресечения, а также отменил решение о приостановке его дела и направил материалы на доследование.

Бывший президент утверждает, что его дело политически мотивировано и инициировано для того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении.

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После окончания второго президентского срока он вошел в совет директоров российской инвестиционной компании «АФК Система».


В Армении судят бывшего президента Роберта Кочаряна

В июле 2018 года, вскоре после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он был арестован, но спустя месяц освобожден из-под стражи. В декабре Кочаряна снова арестовали, но в мае 2019 года освободили под залог и поручительство лидеров Нагорного Карабаха. После ареста опального президента поддержал президент России Владимир Путин. Визит российского лидера к Роберту Кочаряну на прошлой неделе вызвал недовольство у армянских властей.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Армения бывший президент Персона: Роберт Кочарян Город: Ереван

Другие материалы на эту тему:

Почему победа улицы в Армении не приведет к переменам в политике страны

Почему победа улицы в Армении не приведет к переменам в политике страны

В Армении улица сбросила Саргсяна. Звоночек для Беларуси

В Армении улица сбросила Саргсяна. Звоночек для Беларуси

Армения ликует после отставки премьера Саргсяна

Армения ликует после отставки премьера Саргсяна

«Оборонительные системы» приросли предприятиями ВПК Армении

«Оборонительные системы» приросли предприятиями ВПК Армении