В Армении третий раз арестовали бывшего президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения бывшему президенту страны Роберту Кочаряну и арестовал его.

До этого суд в Ереване освободил его из-под ареста 18 мая — таким образом Кочарян провел на свободе около полутора месяцев, сообщает Би-би-си .

Он обвиняется в причастности к свержению конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Речь идет, в частности, о разгоне уличных протестов в Армении, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек.

Во вторник суд удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение Кочаряну меры пресечения, а также отменил решение о приостановке его дела и направил материалы на доследование.

Бывший президент утверждает, что его дело политически мотивировано и инициировано для того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении.

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После окончания второго президентского срока он вошел в совет директоров российской инвестиционной компании «АФК Система».

В июле 2018 года, вскоре после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он был арестован, но спустя месяц освобожден из-под стражи. В декабре Кочаряна снова арестовали, но в мае 2019 года освободили под залог и поручительство лидеров Нагорного Карабаха. После ареста опального президента поддержал президент России Владимир Путин. Визит российского лидера к Роберту Кочаряну на прошлой неделе вызвал недовольство у армянских властей.