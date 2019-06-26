Глава Минфина рассказал о поисках альтернатив российским кредитам

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Российская Федерация готова рассматривать вопрос о выделении Беларуси кредитных ресурсов после того, как будут урегулированы интеграционные вопросы.

«Нам было понятно, что вопросы кредитного сотрудничества будут увязаны с большой повесткой двусторонних отношений, и поэтому мы готовились заместить российский кредит другими источниками», — отметил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что в апреле Беларусь подписала рамочное соглашение с Банком развития Китая для привлечения кредита более чем на 500 млн долларов.


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«Кроме этого, мы привлекаем средства в иностранной валюте на внутреннем рынке. Мы уже привлекли 500 млн долларов (при плане 370 млн долларов на год) и имеем возможность привлечь дополнительные ресурсы во втором полугодии», — сказал Ермолович.

По словам министра, с учетом заимствований на внутреннем рынке и планируемого привлечения ресурсов в Китае будет закрыта потребность страны в ресурсах для рефинансирования госдолга в 2019 году.
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Тэги: евробонды Беларусь-Китай интеграция Союзное государство

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