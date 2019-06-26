Новые правила отсрочки от армии: глава Минобороны доволен решением депутатов

Изменение правил призыва позволит увеличить количество призывников, а также повысить имидж государственной службы. Об этом заявил министр обороны Андрей Равков, комментируя 26 июня журналистам принятый депутатами в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам функционирования военной организации государства».

«Одна из целей законопроекта — увеличить количество призывников, чтобы была удовлетворена та потребность, которая необходима для того состава Вооруженных сил, который выполняет задачи. Кроме этого, преследуется цель повышения имиджа государственной службы, где должны работать те люди, которые прошли службу по призыву, имеют военно-учетную специальность, то есть выполнили свою конституционную обязанность и священный долг», — сказал министр.

По словам Равкова, одна из задач принятых изменений — устранить «законодательные прорехи», которые позволяют «законным образом человеку не служить». «Получается полное нарушение справедливости по отношению к другим людям», — добавил министр.

Одна из норм законопроекта предполагает временное ограничение на выезд из страны для тех, кто уклоняет от прохождения службы в армии. Равков заявил, что выезд из страны запретят не только тем, кто не явился по повестке в военкомат, но и тем, кто не сообщает в военкомат (как того требует законодательство) сведения об изменении своего места жительства, из-за чего им не могут вручить повестки.

Таким образом, Равков опроверг слова депутата Палаты представителей Игоря Мартынова, который до начала сегодняшней сессии заявил журналистам, что запретить выезд за границу могут только в том случае, если гражданину была лично вручена повестка, а он не явился в военкомат.

По словам Равкова, в каждый призыв от службы в армии уклоняются около четырех тысяч человек. Еще около двух-трех тысяч — имеют отсрочку в связи с получением второго образования.

Равков также отметил, что сегодня в Беларуси на службу не призываются 76 категорий граждан — это больше, чем в других странах.