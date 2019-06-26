Матери осужденных по 328-й статье УК вышли на пикет

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Семь матерей молодых людей, осужденных по «антинаркотической» 328-й статье Уголовного кодекса, 26 июня вышли на пикет в столичном Киевском сквере. Они требуют «справедливых, законных и обоснованных приговоров» для своих детей.

Фото из архива

Группа позиционирует себя отдельно от инициатив «Матери 328» и «Наше право». О проведении двухчасового пикета, начавшегося в 16.00, женщины заблаговременно уведомили Минский горисполком. После акции участникам надлежит оплатить услуги милиции в размере трех базовых величин (76,5 рубля). Медики и коммунальные службы согласились работать бесплатно. За акцией наблюдают два силовика в штатском. Один из них периодически ведет видеозапись.

Одна из участниц пикета Елена, не пожелавшая назвать свою фамилию, сообщила БелаПАН, что матери «пытаются в рамках закона добиться пересмотра уголовных дел своих родных».

«Мы хотим, чтобы были вынесены законные, обоснованные и справедливые приговоры, — сказала она. — После суда первой инстанции наши родные прошли кассацию, апелляцию. Надзорные жалобы были поданы в Верховный суд и органы прокуратуры. На жалобы адвокатов были получены ответы не по существу затронутых в них вопросов».


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«Из сложившейся ситуации мы делаем вывод, что на стадии надзорного производства практически нельзя добиться изменения квалификации преступных деяний или смягчения наказания. Доводы адвокатов никто не слышит, и пересмотр дел проходит формально. Этим нарушаются права наших родных», — заявила собеседница.

По словам Елены, правоприменение статьи 328 нельзя назвать единообразным: за одни и те же деяния можно получить как менее, так и более строгое наказание.

Она напомнила, что на открытии здания Верховного суда 5 апреля Александр Лукашенко заявил, что суды должны относиться к людям справедливо. «Некоторые мамы, голодающие в деревне Остров Пуховичского района, требуют встречи с президентом именно потому, что потеряли веру в справедливость. Мы требуем фактически одно и то же, но разными путями», — сказала Елена.

Она сообщила, что 19 июня десять человек из их группы подали коллективные обращения на имя председателя Верховного суда Валентина Сукало и генерального прокурора Александра Конюка с просьбой принять их, чтобы обсудить вопрос «о том, что по статье 328 не существует единообразной практики применения, и о том, что в разных судах за одни и те же деяния людей судят по разным частям статьи».

По словам Елены, 25 июня им позвонили из Верховного суда и пригласили на встречу с Сукало только одного человека. Активистки не согласились с таким предложением и сегодня посетили Верховный суд, где оставили в книге замечаний и предложений запись с просьбой принять всех заявителей и истребовать дела их родных для разбирательства по существу. Ответа из прокуратуры пока не было.
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Тэги: Матери 328 статья 328 Материнское движение 328

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