Матери осужденных по ст. 328 намерены добиться встречи с главами Верховного суда и Генпрокуратуры

Группа матерей молодых людей, осужденных по «антинаркотической» статье 328 Уголовного кодекса, намерены ежемесячно добиваться встреч с главами Верховного суда и Генеральной прокуратуры.

Верховный суд / Фото носит иллюстративный характер

Такое решение они приняли 26 июня на пикете в столичном Киевском сквере после консультации с приглашенной активисткой инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» юристом Тамарой Сергей.

«Мы будем ежемесячно подавать заявки на прием к Валентину Сукало и Александру Конюку, — сообщила БелаПАН участница пикета Елена из Слонима. — Как посоветовала Тамара Сергей, мы обобщим ответы на жалобы, выработаем единые требования и с ними пойдем в Верховный суд и прокуратуру».

Елена подчеркнула, что матери в этой группе не считают своих детей невиновными, но добиваются объективного рассмотрения дел и справедливых приговоров.

Другие участницы группы заявили на пикете, что если бы их детям вынесли приговоры не по более суровым 3-й и 4-й частям статьи 328, а по 1-й и 2-й, то они бы не выходили на пикет и не добивались бы своего от судов и прокуратуры.

«Например, если по делу моего сына будет организован нормальный пересмотр, я останусь довольна. Тамара Сергей смотрела дело и сказала, что там нет части 4-й — максимум часть 3-я и можно просить нижнюю планку наказания — 8 лет. У меня нет здоровья, поэтому я остановлюсь, даже если сыну дадут срок по части 3-й 9—10 лет, но не как сейчас — 14 лет по части 4-й», — сказала Елена.

Как считает мать осужденного, в рамках законодательства «есть широкий спектр механизмов, по которым можно добиться меньших сроков наказания». «Механизмы есть, просто они не работают. На примере приговоров нашим детям мы хотим добиться, чтобы был какой-то толк: где в действиях есть часть 1-я, чтобы по ней и судили, чтобы сроки были не десять, а пять лет», — заявила активистка.

«Мой сын говорит: да, мама, тут практически нет невиновных. Но мы хотим, чтобы они были наказаны справедливо за содеянное, а не просто потому, что кому-то нужны звездочки на погоны», — отметила Елена.

Пикет, в котором участвовало семь человек, прошел без инцидентов.