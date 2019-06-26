В четверг Беларусь накроют атмосферные фронты – объявлен оранжевый уровень опасности

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В четверг, 27 июня, погоду на территории Беларуси будут формировать активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Латвии на Московскую область.

Ожидается преобладание облачной погоды. В большинстве районах пройдут дожди, прогремят грозы (в некоторых регионах ожидаются ливни, юго-востоку – град).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем во многих регионах – сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +16..+22°С;
  • максимальная днем от +21°С (по северо-западу) до +29°С (по югу).

Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.
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Тэги: погода штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности непогода

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