Белорусская байдарочница завоевала золотую медаль на Евроиграх

«Золото» II Европейских игр в гребле на байдарке взяла Ольга Худенко.

Белоруска проплыла 500 метров за 2 минуты 3,9 секунды. Второе место завоевала венгерка Данута Козак. Ее результат — 2 минуты 4,1 секунды. «Бронза» досталась датчанке Эмме Йоргенсен (2 минуты 4,9 секунды).

Сегодня, 27 июня, на гребном канале в Заславле разыграют еще десять комплектов наград.

Беларусь находится на втором месте в медальном зачете: у наших спортсменов 16 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей.