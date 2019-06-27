Белорусская байдарочница завоевала золотую медаль на Евроиграх

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«Золото» II Европейских игр в гребле на байдарке взяла Ольга Худенко.


Белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко завоевали «золото» в байдарке-двойке

Белоруска проплыла 500 метров за 2 минуты 3,9 секунды. Второе место завоевала венгерка Данута Козак. Ее результат — 2 минуты 4,1 секунды. «Бронза» досталась датчанке Эмме Йоргенсен (2 минуты 4,9 секунды).

Сегодня, 27 июня, на гребном канале в Заславле разыграют еще десять комплектов наград.

Беларусь находится на втором месте в медальном зачете: у наших спортсменов 16 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 гребля на байдарках Персона: Ольга Худенко Город: Заславль

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