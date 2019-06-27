Родным погибшего инспектора ГАИ отказали в эксгумации, его отец обратился к Лукашенко

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Владимиру Потаповичу, отцу сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, тело которого было найдено 16 мая, отказано в эксгумации. Кроме того, родственникам Евгения Потаповича отказано в ходатайстве о признании их потерпевшими по делу.

Владимир Потапович направил Александру Лукашенко письмо с просьбой вмешаться в дело.


Убитый инспектор ГАИ служил в батальоне ДПС меньше года

Как сообщил Владимир Потапович, сначала в эксгумации тела сына отказали из-за того, что не закончена судмедэкспертиза. 26 июня следователь сообщил ему, что «основная версия смерти остается прежней — ранение в голову», и «в эксгумации нет нужды».

«Я так понял, они как выдвинули основную версию — суицид, так она и остается окончательной, но мы на прощании видели еще глубокий порез на подбородке сына. А в экспертизе только одно пулевое ранение в голову фигурирует», — сказал Потапович.

От участия в процедуре опознания тела сына в морге родители Потаповича отказались. Следователи убедили их, что этого делать не стоит из «этических соображений, чтобы не пугать повреждениями на теле». Сейчас Владимир Потапович называет это свое решение ошибкой.

Он также сообщил, что в уголовном деле они вместе с бывшей женой значатся как свидетели. В удовлетворении ходатайства об изменении статуса на пострадавших им о

тказали, так как основная версия смерти — суицид. «Значит, я не имею никаких прав вмешиваться в дело», — подчеркнул Потапович.


Родители погибшего сотрудника ГАИ Потаповича не верят в версию самоубийства

Отец по-прежнему не верит в самоубийство сына и настаивает на том, что его убили, но пока он не готов связывать смерть Евгения с профессиональной деятельностью.

Тело 22-летнего Евгения Потаповича было найдено в двух километрах от Могилева в лесополосе 16 мая. На нем не было брюк, руки были в наручниках, рядом лежал пистолет. После похорон, организованных МВД, 18 мая основной версией смерти стали считать самоубийство.
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Тэги: ГАИ обращение к Лукашенко судмедэкспертиза Персона: Владимир Потапович Евгений Потапович Город: Могилев

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