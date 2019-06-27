Экстренно госпитализирован президент Туниса

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92-летний президент Туниса Беджи Каид ас-Себси был экстренно госпитализирован под присмотр военных медиков.

На данный момент известно только то, что в последние дни у главы государства возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Отметим, что политик в 2014 году одержал победу во втором туре президентских выборов, опередив действующего на тот момент официального лидера страны.

На данный момент он самый пожилой действующий президент и находится на втором месте среди самых пожилых действующих глав государств, после королевы Великобритании – Елизаветы II.
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Тэги: Тунис Персона: Беджи Каид ас-Себси

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