Экстренно госпитализирован президент Туниса

92-летний президент Туниса Беджи Каид ас-Себси был экстренно госпитализирован под присмотр военных медиков.

На данный момент известно только то, что в последние дни у главы государства возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Отметим, что политик в 2014 году одержал победу во втором туре президентских выборов, опередив действующего на тот момент официального лидера страны.

На данный момент он самый пожилой действующий президент и находится на втором месте среди самых пожилых действующих глав государств, после королевы Великобритании – Елизаветы II.