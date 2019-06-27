Литва готовится к аварии на БелАЭС

Государственные учреждения Литвы готовы к возможной аварии на Белорусской АЭС под Островцом (Гродненская область), заявил 27 июня в эфире радиостанции Ziniu radijas литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

«Ведомства действительно готовы: все очень ясно расписано, что и какие учреждения должны делать, что одни отвечают за дезактивацию окружающей среды, другие — за раздачу йода, третьи — за информацию», — цитирует Мисюнаса новостной портал Delfi.

По словам чиновника, недостатки скоординированности, о которых иногда предупреждают в литовском правительстве, устраняются благодаря проведению совместных учений. «Да, есть проблема с координацией, но мы учимся этому. Мы спокойны, но должны быть начеку», — отметил Мисюнас.

Глава МВД Литвы сообщил, что осенью пройдут учения для местных и центральных властей, во время которых будет смоделирована ситуация с эвакуацией людей. По его словам, в случае наихудшего сценария, если ветер будет дуть с востока на запад, Литве необходимо будет эвакуировать около 20 тыс. человек из 30-километровой зоны удаленности от БелАЭС. Чиновник заверил, что вероятность такого сценария «очень низкая», поскольку в среднем такие метеорологические условия бывают только 16 дней в году.

Как сообщает портал, представители Министерства здравоохранения Литвы 26 июня заявили, что в рамках подготовки к возможной аварии на БелАЭС будет закуплено около 4 млн таблеток йода. В течение этого года медикаменты планируют раздать жителям Вильнюса и литовско-белорусского приграничья. Представители Минздрава также отметили, что в случае аварии на атомной станции в Беларуси жителей литовской столицы эвакуировать не будут.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС, на этапе которого в реактор загрузят ядерное топливо, должен состояться осенью, второго, согласно документам «Росатома», — до конца этого года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.