ТБМ собирается внести в парламент законопроект о господдержке белорусского языка

Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы» планирует внести в Палату представителей законопроект о государственной поддержке белорусского языка уже осенью. Об этом сообщила депутат Палаты представителей Алена Анисим 27 июня в Минске на пресс-конференции, посвященной 30-летию ТБМ.

«Основная задача законопроекта — контроль за тем, чтобы на местах выполнялась Конституция Республики Беларусь в том, что касается государственного белорусского языка. Этим законом мы обеспечим использование белорусского языка в вывесках, названиях улиц, штампах организаций, чтобы было реальное двуязычие», — сказала Анисим, отвечая на вопрос БелаПАН.

По словам заместителя главы ТБМ Дениса Тушинского, проект закона был подготовлен несколько лет назад. В прошлом году были подготовлены существенные правки, основная задача которых была адаптировать законопроект к требованиям законодательства. Анисим предложила измененный законопроект в Палату представителей и ряд министерств, откуда были получены отрицательные ответы. В частности, Минюст ответил, что есть противоречия некоторым указам президента и другим нормативно-правовым актам.

«Вскоре соберем рабочую группу, которая быстро сможет адаптировать законопроект к требованиям Минюста. Надеемся, что проект попадет на рассмотрение Палаты представителей уже этой осенью», — пояснил Тушинский.

«Основное нововведение — это госпрограммы по поддержке белорусского языка. Другой момент, это создание контрольно-ревизионного органа, департамента белорусского языка. Это вызывает больше возражений, и тут будем серьезно думать. Третье — это обеспечение реального равенства языков. Во всех сферах должно быть прописано, как должен использоваться белорусский язык», — заключил Тушинский.