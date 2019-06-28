В Пинске мужчина угрожал ножом участковому
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До шести лет лишения свободы грозит 44-летнему пинчанину, который ножом угрожал участковому.
По информации милиции, в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что у него теща украла деньги.
Когда участковые прибыли по месту вызова, заявитель отказывался открывать дверь. После словесной перепалки он вышел к милиционерам и угрожал ножом.
Одному из участковых удалось с применением силы нейтрализовать дебошира.
В отношении пинчанина открыто уголовное производство по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).