В метро и на вокзале теперь можно фотографироваться

Если пассажир раньше пытался сфотографировать поезд или оформление станций метро, его по громкой связи просили прекратить съемку. Теперь минчанам и туристам разрешили делать фото.

«Фотографировать на платформе в личных целях можно. Против снимков на память мы ничего не имеем. Главное — соблюдать правила безопасности. Например, нельзя снимать со вспышкой, особенно направлять фотоаппарат в сторону машиниста, а также фотографировать на эскалаторе во время движения — в целях безопасности. Нельзя делать фото, используя громоздкие приспособления — штативы, большие объективы, большие камеры», — сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб, передает TUT.by .

Запрет на фотосъемку в Минском метро действовал долгие годы. В 2016 году представители метрополитена рассказывали журналистам, что не собираются его отменять.

Вести любительскую съемку теперь можно и на вокзале станции «Минск-Пассажирский».

«В местах, доступных для всех, вы можете делать фото для личного пользования, на память. Но нужно соблюдать технику безопасности: например, не делать снимки на путях, — рассказали в администрации вокзала. — Если же вы представляете юридическое лицо и хотите фотографировать, а потом как-то использовать материал, то есть специальная процедура по согласованию».