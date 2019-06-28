Фотофакт. Лукашенко болел за наших легкоатлетов на Евроиграх

Президент Беларуси посетил cтадион Динамо».

Источник: president.gov.by

Кроме сборной Беларуси за победу в финале соревновались атлеты из Франции, Италии, Чехии, Украины и Германии. Наша команда стала второй, уступив Украине. Белорусы первенствовали в пяти из восьми соревнований и к моменту финальной эстафеты преследования имели равное количество баллов с украинцами. Третьей командой стала Германия.

Александр Лукашенко присутствовал на стадионе и во время награждения атлетов, сообщила его пресс-служба.

Сегодня, 28 июня, белоруски Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина завоевали две золотые медали на турнире по вольной борьбе. Всего у нашей сборной 21 золотая медаль, у россиян их 33.