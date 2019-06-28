Фотофакт. В Москве обнаружили офис, где фальсифицировали подписи для выборов
Сотрудники штаба Алексея Навального нашли офис, в котором фальсифицируют подписные листы за кандидатов в депутаты Мосгордумы.
«Десяток молодых ребят сидели, и пуская листы по кругу по базам данных фальсифицировали подписи в поддержку целого ряда кандидатов в Мосгордуму», —
В частности, в офисе заполняли подписные листы за бывшего главу московского «Яблока» Сергея Митрохина, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова и актера Андрея Соколова.
После того, как в сотрудники штаба Навального застали участников фальсификации за подделкой подписей, те покинули помещение, оставив листы, списки избирателей и ноутбуки. В этот момент охранники заблокировали оппозиционеров внутри и вызвали полицию.
Волков сказал, что оппозиционеры будут требовать возбудить дело по статье 142 УК (фальсификация избирательных документов) в отношении «рисовальщиков», а также снять с выборов всех кандидатов, за которых подделывали подписи.