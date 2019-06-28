Белорусские баскетболистки победили бельгиек на чемпионате Европы

Игра в сербском Зренянине против бронзовых медалисток ЧЕ-2017 и ЧМ-2018 закончилась со счетом 69:61 в пользу белорусок.

В составе сборной Беларуси 19 очков набрала Алекс Бентли, 15 — Анастасия Веремеенко, 9 — Екатерина Снытина.

В стартовой встрече на Евробаскете-2019 команда Наталии Трофимовой на последних секундах обидно уступила сербкам, а сборная Бельгии победила Россию — 67:54.

Матч Беларусь — Россия пройдет 30 июня. Шесть лучших команд турнира получат путевки на отбор к Олимпиаде.