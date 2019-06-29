В двух матчах стартовавшего 13-го тура было забито девять голов
В пятницу двумя матчами стартовал 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
Тур начался весело – в двух матчах было забито девять голов:
- «Торпедо» (Мн) – «Неман» – 0:3;
- «Торпедо-БелАЗ» – «Энергетик-БГУ» – 3:3.
Сегодня и завтра пройдут по три матча:
29.06.
- «Минск» – «Гомель» (начало в 17:00, стадион ФК «Минск»);
- «Городея» – «Слуцк» (19:00, стадион «Городея»);
- «Динамо» (Бр) – «Ислочь» (20:45 Брест, ОСК «Брестский»);
30.06.
- «Славия» – «Шахтер» (17:00, стадион «Юность»);
- «Дняпро» – «Динамо» (Мн) (19:00, стадион «Спартак»);
- БАТЭ – «Витебск» (20:45, стадион «Борисов-Арена»).
Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:
- Динамо (Бр) – 30 очков (после 12 игр);
- БАТЭ – 28 (12);
- Шахтер – 25 (12);
- Торпедо-БелАЗ – 24 (13);
- Динамо (Мн) – 22 (12);
- Ислочь – 22 (12);
- Славия – 18 (12);
- Витебск – 16 (12);
- Городея – 16 (12);
- Неман – 16 (13);
- Энергетик-БГУ – 11 (13);
- Дняпро – 10 (12);
- Слуцк – 10 (12);
- Минск – 9 (12);
- Гомель – 8 (12);
- Торпедо (Мн) – 6 (13).