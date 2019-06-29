В двух матчах стартовавшего 13-го тура было забито девять голов

В пятницу двумя матчами стартовал 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Тур начался весело – в двух матчах было забито девять голов:

«Торпедо» (Мн) – «Неман» – 0:3;

«Торпедо-БелАЗ» – «Энергетик-БГУ» – 3:3.

Сегодня и завтра пройдут по три матча:

29.06.

«Минск» – «Гомель» (начало в 17:00, стадион ФК «Минск»);

«Городея» – «Слуцк» (19:00, стадион «Городея»);

«Динамо» (Бр) – «Ислочь» (20:45 Брест, ОСК «Брестский»);

30.06.

«Славия» – «Шахтер» (17:00, стадион «Юность»);

«Дняпро» – «Динамо» (Мн) (19:00, стадион «Спартак»);

БАТЭ – «Витебск» (20:45, стадион «Борисов-Арена»).

Турнирная таблица пока выглядит следующим образом: