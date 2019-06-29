В двух матчах стартовавшего 13-го тура было забито девять голов

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В пятницу двумя матчами стартовал 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Тур начался весело – в двух матчах было забито девять голов:

  • «Торпедо» (Мн) – «Неман» – 0:3;
  • «Торпедо-БелАЗ» – «Энергетик-БГУ» – 3:3.

Сегодня и завтра пройдут по три матча:

29.06.

  • «Минск» – «Гомель» (начало в 17:00, стадион ФК «Минск»);
  • «Городея» – «Слуцк» (19:00, стадион «Городея»);
  • «Динамо» (Бр) – «Ислочь» (20:45 Брест, ОСК «Брестский»);

30.06.

  • «Славия» – «Шахтер» (17:00, стадион «Юность»);
  • «Дняпро» – «Динамо» (Мн) (19:00, стадион «Спартак»);
  • БАТЭ – «Витебск» (20:45, стадион «Борисов-Арена»).

Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Бр) – 30 очков (после 12 игр);
  2. БАТЭ – 28 (12);
  3. Шахтер – 25 (12);
  4. Торпедо-БелАЗ – 24 (13);
  5. Динамо (Мн) – 22 (12);
  6. Ислочь – 22 (12);
  7. Славия – 18 (12);
  8. Витебск – 16 (12);
  9. Городея – 16 (12);
  10. Неман – 16 (13);
  11. Энергетик-БГУ – 11 (13);
  12. Дняпро – 10 (12);
  13. Слуцк – 10 (12);
  14. Минск – 9 (12);
  15. Гомель – 8 (12);
  16. Торпедо (Мн) – 6 (13).
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Тэги: футбол-Беларусь

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