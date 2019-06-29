В Ленобласти молодого белоруса подозревают в убийстве рыбака – не поделили клевое место

/ Происшествия
Просмотров: 186

24-летнего белоруса подозревают в убийстве 68-летнего жителя Отрадного. Преступление, как отмечает Следственный комитет, произошло 25 июня на берегу реки Тосна.

По информации следствия, между мужчинами возник конфликт на почве места, где хороший клев. Когда словесные аргументы закончились молодой человек нанес оппоненту ножом несколько смертельных ранений.

В настоящее время подозреваемый заключен по решению суда под стражу.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство рыбалка Город: Отрадное

Другие материалы на эту тему:

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина

Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина