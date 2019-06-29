В Ленобласти молодого белоруса подозревают в убийстве рыбака – не поделили клевое место

24-летнего белоруса подозревают в убийстве 68-летнего жителя Отрадного. Преступление, как отмечает Следственный комитет, произошло 25 июня на берегу реки Тосна.

По информации следствия, между мужчинами возник конфликт на почве места, где хороший клев. Когда словесные аргументы закончились молодой человек нанес оппоненту ножом несколько смертельных ранений.

В настоящее время подозреваемый заключен по решению суда под стражу.