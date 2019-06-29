Активистки «Матери 328» думают приостановить голодовку в преддверии встречи с Кочановой

Активистки инициативы «Матери 328» планируют приостановить голодовку в ожидании планируемой встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой, сообщила БелаПАН одна из участниц акции протеста Алла Берналь.

По ее словам, после прошедшей 27 июня встречи нескольких активисток инициативы «Матери 328» с заместителем главы администрации Николаем Снопковым женщин уведомили, что встреча с Кочановой должна состояться до 10 июля.

«Поэтому 3 июля планируем приостановить голодовку. Будем ждать встречи с Кочановой и смотреть, что и как она решит. Если наши требования будут удовлетворены, то мы прекращаем голодовку, если нет — возобновляем», — пояснила Алла Берналь.

На сегодняшний день голодовку по-прежнему держат четверо женщин, их самочувствие ежедневно ухудшается. «Нас ежедневно посещают медики и мы ежедневно подписываем отказ от госпитализации», — рассказала Берналь.

По ее словам, во вторник, 2 июля, у голодающих активисток намечено прохождение медицинского обследования в поликлинике.

Голодовка матерей осужденных по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) проходит с 11 июня в деревне Остров Пуховичского района Минской области.

С первого дня в ней участвуют Алла Берналь, Елена Кузьмина и Людмила Кулинич. 22 июня к ним присоединилась Лариса Жигарь. Женщины требуют встречи с Александром Лукашенко, Натальей Кочановой, новым главой МВД Юрием Караевым, а также корректировки антинаркотической статьи и создания комиссии по пересмотру уголовных дел уже осужденных по ст. 328.

13 июня Палата представителей приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают снижение на два года нижних пределов наказания по ч. 2 и 3 ст. 328 УК. Как поясняли БелаПАН в парламенте, после вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по ч. 2 и 3 ст. 328 УК, возможен пересмотр дел, но не автоматически, а по ходатайству осужденного.