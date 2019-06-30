Партия БНФ выдвинет кандидатов на выборы в парламент в сентябре

Партия БНФ выдвинет кандидатов на парламентские выборы на внеочередном съезде 21 сентября. Соответствующее решение было принято на партийном сойме 29 июня, сообщил БелаПАН председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

«Съезд пройдет при условии, что власть назначит парламентские выборы на ноябрь и не перенесет президентские вперед. Мы поставлены в рамки, что вынуждены назначать дату съезда заранее, иначе нам будет сложно подойти к выборам во всеоружии. Нам надо успеть подготовить кандидатов, оформить необходимые документы», — сказал Костусев.

По его словам, в данный момент происходит формирование списка кандидатов, куда войдут представители Партии БНФ из Минска и регионов.

Парламентские выборы в Беларуси пока официально не назначены. Во время ежегодного послания народу и парламенту 19 апреля Александр Лукашенко предложил провести их 7 ноября 2019 года. «Если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день», — сказал он.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила 27 мая, что намерена предложить президенту провести парламентские выборы 7 и 17 ноября. По ее словам, 7 ноября могут пройти выборы членов Совета Республики, 17 ноября — голосование по выборам в Палату представителей.

«Я не знаю пока дату [выборов]. Когда позовут меня «наверх», на встречу с главой государства, определим эту дату. Тогда начнем готовить проекты указов. Хотелось бы пораньше», — сказала Ермошина.