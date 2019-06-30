В Бресте «Фольксваген» сбил 14-летнего велосипедиста

/ Происшествия
Просмотров: 166

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист, произошло в Бресте на улице Шоссейной.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 42-летний житель деревни Большие Мотыкалы на «Фольксвагене Бора» на закруглении дороги вправо совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, ехавшего по дороге во встречном направлении.

В настоящее время ребенок находится в детской областной больнице под присмотром врачей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП велосипедист дети Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Сколько в Германии стоят дети

Сколько в Германии стоят дети

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице