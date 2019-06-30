В Бресте «Фольксваген» сбил 14-летнего велосипедиста

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист, произошло в Бресте на улице Шоссейной.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 42-летний житель деревни Большие Мотыкалы на «Фольксвагене Бора» на закруглении дороги вправо совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, ехавшего по дороге во встречном направлении.

В настоящее время ребенок находится в детской областной больнице под присмотром врачей.