Путин прилетел в Минск на закрытие Евроигр, где россияне завоевали под сто медалей

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск утром 30 июня по приглашению белорусского коллеги, сообщили в его пресс-службе.

Церемонию закрытия также посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лукашенко не исключил возможности трехсторонней встречи.

«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим», — сказал в пятницу президенту Таджикистана Александр Лукашенко.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете. У них 93 медали, что на треть больше, чем у ставших вторыми белорусов.