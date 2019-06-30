Президент Международного олимпийского комитета прилетел в Минск впервые с 1992 года

Томас Бах прибыл в Национальный аэропорт «Минск» рейсом из Осаки.

Фото: пресс-служба НОК Беларуси

«Я очень рад прилететь в Беларусь, потому что у меня остались самые приятные впечатления после того, как много лет назад я принимал участие в своем первом юношеском чемпионате мира. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и я знаю, что белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в медальном зачете. Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов. И я с нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий», — цитирует Баха пресс-служба МОК.

Глава комитета планирует побывать на соревнованиях по спортивной гимнастике, борьбе и каратэ, а также на церемонии закрытия Игр.

Это второй визит главы МОК в истории суверенной Беларуси после визита Хуана Антонио Самаранча в апреле 1992 года.