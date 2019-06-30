Президент Армении прибыл в Минск на закрытие Евроигр

Армен Саркисян встретится с Александром Лукашенко, а также посетит научные и образовательные учреждения. сообщила пресс-служба президента Армении.

Сегодня, 30 июня, в Минск прибыл президент России Владимир Путин, 27-го числа — президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В медальном зачете соревнований Армения занимает 27-е место (1 золотая, 2 серебряные, 3 бронзовые), Россия — первое (39, 20, 35), Таджикистан в Европейских играх не участвует.

На церемонии открытия 21 июня присутствовали президент Молдовы Игорь Додон, сербский член президентства Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла, президент частично признанного Косова Хашим Тачи. В Минск прилетали также президенты Сербии Александр Вучич и Грузии Саломе Зурабишвили, однако оба на церемонии открытия не присутствовали.