Президент Армении прибыл в Минск на закрытие Евроигр

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Армен Саркисян встретится с Александром Лукашенко, а также посетит научные и образовательные учреждения. сообщила пресс-служба президента Армении.

Сегодня, 30 июня, в Минск прибыл президент России Владимир Путин, 27-го числа — президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В медальном зачете соревнований Армения занимает 27-е место (1 золотая, 2 серебряные, 3 бронзовые), Россия — первое (39, 20, 35), Таджикистан в Европейских играх не участвует.


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На церемонии открытия 21 июня присутствовали президент Молдовы Игорь Додон, сербский член президентства Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла, президент частично признанного Косова Хашим Тачи. В Минск прилетали также президенты Сербии Александр Вучич и Грузии Саломе Зурабишвили, однако оба на церемонии открытия не присутствовали.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 Беларусь-Армения Персона: Армен Саркисян Город: Минск

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