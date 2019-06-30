Украинцы возмущены судейством поединка своего борца и белоруса на Евроиграх

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Украинский борец Алексей Калиниченко потерял сознание во время схватки. По его словам, выступающий за Беларусь Сослан Дауров перекрыл ему кислород.

Источник: НОК Украины

Калиниченко остался без медали, уступив в бронзовой схватке серебряному призеру предыдущих Европейских игр в Баку со счетом 2:3, сообщает isport.ua.

«В начале схватки мой соперник из Беларуси с помочью нарушения правил перекрыл мне кислород, придушил меня немного. С трибун, наверное, было лучше видно, что произошло. Слава Богу, я отошел.


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Дальше по ходу схватки тоже есть вопросы. Спортсмен не сделал ни одного активного действия, голову опускал, блокировал борьбу. Мое мнение, за такое надо не только предупреждать словами, но и наказывать баллами. Не знаю, может судьи постеснялись. Да, это мои эмоции, потому что остался без медали. И это не оправдание, просто рассказываю, как я это вижу», — рассказал Калиниченко.

 

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: греко-римская борьба Европейские игры-2019 судейство Персона: Алексей Калиниченко Сослан Дауров

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