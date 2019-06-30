В Польше уволили сотрудника IKEA из-за его отказа участвовать в акциях ЛГБТ

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Министерство юстиции отреагировало на сообщения в польских СМИ, которые описали увольнение сотрудника IKEA из-за его отказа участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ.

Мужчина потерял работу из-за того что выступил против принуждения работников одного из магазинов этой сети к участию в акциях, пропагандирующих движение ЛГБТ. Аргументируя свою позицию, мужчина сказал, что является христианином, а однополые отношения критикуются в Библии, сообщает «Польское радио».

Вице-министр юстиции Мартин Романовски в опубликованном в воскресенье, 30 июня, специальном заявлении написал, что он с возмущением воспринял информацию о действиях торговой сети IKEA.

«Увольнение работника по причине выраженного им отношения, касающегося акции, пропагандирующей идеологию ЛГБТ, я оцениваю как дискриминацию и нарушение свободы совести и вероисповедания», — написал Романовски.

Замминистра юстиции также сообщил, что в прокуратуру поступает информация о других работниках сети IKEA, которые заявляют о нарушении своих прав в связи с навязыванием им взглядов, противоречащих их совести и вероисповеданию.
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Тэги: IKEA Польша Персона: Мартин Романовски

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