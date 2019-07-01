Лукашенко: соседи у нас очень разные, и ладить с ними непросто

«Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью», — заявил Александр Лукашенко на церемонии закрытия II Европейских игр на минском стадионе «Динамо» вечером 30 июня.

Фото пресс-службы президента

«Но прежде всего мы подарили его себе и Беларуси как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть, но только тогда, когда мы вместе», — подчеркнул официальный лидер. II Европейские игры, по его мнению, были «торжеством ярких, незабываемых впечатлений и сильных эмоций».

«Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси — страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они у нас, эти соседи, очень разные, и ладить с ними порой непросто», — отметил Лукашенко.

Он сообщил, что поручил правительству и Администрации президента «создать банк данных волонтерского движения» и «использовать для развития страны» их «знания и талант». «Мы не можем потерять восемь тысяч человек, которые два года готовились к этому событию, которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков. Спасибо вам огромное!» — сказал официальный лидер, обращаясь к волонтерам.

В адрес гостей Лукашенко заявил: «Вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха, познакомились с добрым, трудолюбивым народом, живущим без войн, потрясений и конфликтов. Если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь».

Лукашенко выступил на русском языке, поднявшийся на трибуну вслед за ним президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич (Словения) — на английском и белорусском. Международный спортивный чиновник обращался по-белорусски и к участникам церемонии открытия игр 21 июня. На пресс-конференции по итогам соревнований он заявил, что это была его инициатива, призванная засвидетельствовать уважение к стране-организатору. Кочиянчич также отметил, что Словения и Беларусь — небольшие страны, в которых говорят на языках, на которых не говорят в «больших государствах».

На церемонии закрытия присутствовали президенты России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон.