Лукашенко: соседи у нас очень разные, и ладить с ними непросто

/ Спорт
Просмотров: 348

«Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью», — заявил Александр Лукашенко на церемонии закрытия II Европейских игр на минском стадионе «Динамо» вечером 30 июня.

Фото пресс-службы президента

«Но прежде всего мы подарили его себе и Беларуси как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть, но только тогда, когда мы вместе», — подчеркнул официальный лидер. II Европейские игры, по его мнению, были «торжеством ярких, незабываемых впечатлений и сильных эмоций».

«Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси — страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они у нас, эти соседи, очень разные, и ладить с ними порой непросто», — отметил Лукашенко.


«Плачем и платим». Сколько миллионов ушло на Евроигры и куда их можно потратить

Он сообщил, что поручил правительству и Администрации президента «создать банк данных волонтерского движения» и «использовать для развития страны» их «знания и талант». «Мы не можем потерять восемь тысяч человек, которые два года готовились к этому событию, которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков. Спасибо вам огромное!» — сказал официальный лидер, обращаясь к волонтерам.

В адрес гостей Лукашенко заявил: «Вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха, познакомились с добрым, трудолюбивым народом, живущим без войн, потрясений и конфликтов. Если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь».

Лукашенко выступил на русском языке, поднявшийся на трибуну вслед за ним президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич (Словения) — на английском и белорусском. Международный спортивный чиновник обращался по-белорусски и к участникам церемонии открытия игр 21 июня. На пресс-конференции по итогам соревнований он заявил, что это была его инициатива, призванная засвидетельствовать уважение к стране-организатору. Кочиянчич также отметил, что Словения и Беларусь — небольшие страны, в которых говорят на языках, на которых не говорят в «больших государствах».

На церемонии закрытия присутствовали президенты России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Сюжет: Европейские игры в Минске
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Европейские игры-2019 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Европейские игры в Минске оказались дорогой и не слишком блестящей игрушкой

Европейские игры в Минске оказались дорогой и не слишком блестящей игрушкой

В бундестаге высказались о Евроиграх и правах человека в Беларуси

В бундестаге высказались о Евроиграх и правах человека в Беларуси

Топ-10 скандалов на II Европейских играх

Топ-10 скандалов на II Европейских играх

Евроигры мало интересуют даже местных жителей, — СМИ

Евроигры мало интересуют даже местных жителей, — СМИ